Napoli: L’esito degli esami di Rrahmani

Pubblicato il

Napoli: In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital,

che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale:

lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.
Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo.

