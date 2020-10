Quest’oggi il Napoli ha ricevuto a Castel Volturno la visita degli agenti di Milik per fare il punto sulla situazione dell’attaccante polacco.

Gli agenti avrebbero ribadito che il calciatore è pronto a lasciare Napoli a Gennaio e valutare offerte congeniali per lui e per il club. Milik dunque non avrebbe intenzione di andare via a parametro zero ma di partire nel mercato invernale.

