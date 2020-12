Napoli, l’Europa League è un potenziale tesoretto: già incassati quasi 5 milioni

Il Napoli sarà impegnato, domani alle 18:55, in una gara decisiva per il prosieguo del suo cammino in Europa League.



Gli azzurri, al momento, guidano il girone F con 10 punti, seguiti da Real Sociedad e AZ Alkmaar (entrambe a 8 punti) e domani, allo stadio Diego Armando Maradona, ospiteranno proprio gli spagnoli. La squadra di Gattuso ha a disposizione due risultati su tre ma, come testimoniato anche dalle parole del tecnico, farà di tutto per vincere.

E oltre al passaggio del turno, avrà anche un’incentivo economico: secondo il Mattino, un eventuale successo contro i baschi garantirebbe al Napoli oltre 2 milioni di euro (500mila per la vittoria, 570mila per il passaggio del turno e 1 milione per il primo posto nel girone). Al momento, il cammino europeo ha fruttato agli azzurri 4,6 milioni di euro ma vincere la coppa permetterebbe di incassare una cifra superiore ai 20 milioni.

