Napoli, l’ex Amoruso: “Tra Fabian e Koulibaly rinuncerei allo spagnolo, Kalidou è troppo importante”

Nicola Amoruso, ex attaccante, tra le altre, del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Arena Maradona.

L’ex centravanti ha parlato della Nazionale, impegnata nei campionati europei, per poi spostare il focus dell’attenzione sul Napoli: “Nazionale? Tanti meriti vanno a Mancini, ci sono tutti i presupposti per andare in fondo, bisogna proseguire su questa strada. Nell’europeo non ci sono nazionali che hanno fatto bene come l’Italia. Insigne leader tecnico? Lorenzo è migliorato e maturato, è un giocatore fondamentale in un Italia dove tutti sono protagonisti. Mancini è stato bravo ad includere tutti: è questo il vero miracolo della nostra Nazionale. Immobile? È un giocatore completo, è l’unico di questa Nazionale che non si può mettere in discussione: ha vinto la scarpa d’oro, basta questo per capire.

Spalletti? Ha voglia di tornare a grandi livelli, è uno degli allenatori migliori nel nostro panorama calcistico, mi auguro che subito ci sarà intesa con la piazza e con la società. È una scelta azzeccata, ora bisogna vedere cosa succederà in questo mercato: c’è bisogno di alzare l’asticella. Tra Fabian e Koulibaly mi priverei dello spagnolo che è sostituibile a differenza del difensore senegalese che è troppo importante per il Napoli”.

