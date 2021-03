Napoli, l’ex Maggio: “Gattuso è uno che dice le cose in faccia e ti carica. Gli azzurri possono tornare in Champions”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli, ora al Lecce, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino per parlare del momento degli azzurri.

Maggio ha anche detto la sua su mister Gattuso, che conosce molto bene essendo stato suo compagno di Nazionale: “Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale e mi è sempre piaciuto. Ti carica sempr, magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma ci sta, fa parte del suo carattere. Dice sempre le cose come stanno, è onesto e sincero, e questo per un giocatore è fondamentale. La stagione del Napoli è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ultime partita Gattuso è riuscito a far star tranquilli tutti e infatti stanno arrivando i risultati. Al Napoli serve tornare in Champions, penso che la possano fare”.

