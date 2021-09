Napoli, l’impatto a bilancio del mercato 2021: ecco il saldo completo

Il portale Calcio e Finanza ha analizzato l’impatto, sul bilancio del Napoli, della finestra estiva del calciomercato 2021.



Il Napoli ha chiuso la sessione estiva del calciomercato 2021/22 con l’acquisto di due giocatori: Juan Jesus a parametro zero e il prestito di Anguissa dal Fulham.

Contestualmente la società partenopeo, tra le operazioni con impatto a bilancio (non quindi, ad esempio, prestito di giocatori già in prestito nella scorsa stagione), ha visto tre addii, con la conclusione del prestito di Bakayoko e il termine dei contratti di Maksimovic e Hysaj.

Le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco più di 5 milioni di euro. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 8,8 milioni di euro per il bilancio 2021/22. A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per tutti i giocatori usciti dalla rosa partenopea. Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2021/22 del calciomercato dovrebbe tradursi in minori costi per circa 33 milioni di euro.

