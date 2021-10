Napoli, l’importanza delle palle inattive: quasi il 50% dei gol in campionato arriva così

Napoli, in questa prima parte di stagione è stata chiara l’importanza delle palle inattive nelle vittorie azzurre.

Spalletti ha dimostrato negli anni di essere, insieme al suo staff, tra i migliori al mondo nella preparazione degli schemi da fermo.

Nell’ultima sfida a Firenze decisivo lo schema “copiato” ai tedeschi nel Borussia Dortmund per la vittoria fondamentale contro la Fiorentina.

Questo è stato solo l’ultimo dei tanti gol arrivati da palla inattiva: la squadra di Spalletti è infatti andata in gol per 8 volte su 18 da fermo, quasi il 50%. Una percentuale altissima considerando che solitamente in Serie A le palle inattive corrispondono al 30/33% dei gol totali di una squadra.

E, cosa fondamentale, in tre occasioni hanno portato la vittoria in gare che sembravano bloccate e destinate a finire in pareggio: Juventus con il gol di Koulibaly, Genoa con il gol di Petagne e Fiorentina con il gol di Rrahmani.

Insomma, le palle inattive sono ritornate ad essere, dopo gli anni di Sarri, l’arma segreta di questo Napoli.

Comments

comments