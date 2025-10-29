Napoli: L’infortunio di De Bruyne non è una recidiva.

L’infortunio occorso a De Bruyne al bicipite femorale non sarebbe una recidiva sul tessuto cicatriziale della vecchia lesione e l’intervento al quale si sottopone oggi meno complicato

A parlarne Kristof Sas, responsabile sanitario della nazionale belga per anni,

: “Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l’altro ha avuto un successo straordinario. Non posso entrare nei dettagli, ma vorrei chiarire questo malinteso: è una lesione nuova, recente, il che rende più semplice l’operazione perché c’è meno tessuto cicatriziale.

Tempi di recupero? Ci vogliono circa quattro mesi, in genere, ma sono tante le componenti a determinare i tempi del rientro. Di norma, il Mondiale non dovrebbe essere a rischio, ma prima sarà importante riprendere il ritmo giocando con il Napoli”,

