Napoli, l’intenzione è quella di fare solo una cessione di lusso

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli aggiorna su quali sono le intenzioni del club azzurro per questa sessione di calciomercato.

A quanto pare, la SSC Napoli ha intenzione di fare solo una cessione di lusso e non due come si diceva nei giorni scorsi. L’indiziato maggiore è Fabiàn Ruiz, impegnato con la Spagna negli europei; Kalidou Koulibaly, l’altro giocatore azzurro che era entrato nella lista dei cedibili, dovrebbe rimanere a disposizione di Spalletti.

Cessione necessaria per autofinanziare il mercato in entrata; il club punta ad acquistare un centrocampista, Basic, ed un terzino sinistro, Emerson Palmieri, per rinforzare la rosa con la cessione di Fabiàn.

