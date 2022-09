Napoli-Liverpool 4-1: il commento della SSC Napoli

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ha così commentato la gara di Champions giocata al Maradona contro il Liverpool.

I Fab Four siamo noi. La melodia Champions di Napoli si leva più struggente e maestosa di un coro trionfale dei Beatles. Il Napoli segna 4 favolosi gol al Liverpool e trasforma la festa di Piedigrotta nella magica notte di Fuorigrotta. L’urlo del Maradona non arriva solo fino ad Anfield, ma fa il giro del Continente e scuote le stelle d’Europa. Doppietta di Zielinski, gol di Anguissa e Simeone. In ogni prodezza c’è un gesto d’autore. Zielo procura e infila glaciale il rigore che apre la sfida. Poi è solo azzurro sempre e ovunque. Anguissa penetra come una pantera e di precisione la mette nell’angolo. Si chiude il tempo con la parentesi del cuore. Il Cholo Simeone, entra, segna e piange di commozione. E’ la sua prima volta con la benedizione di un passaggio sopraffino di Kvaratskhelia. Non si arriva neppure all’ora di gioco e Zielinski inventa un delizioso tocco di seta pura per il quarto meraviglioso ricamo. E’ la notte delle stelle, è la notte dei Campioni, è la notte degli Eroi. I FAB FOUR siamo noi…!

