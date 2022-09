Napoli-Liverpool, la partita può giocarsi così: il gioco verticale, intenso ed aggressivo dei reds

Questa sera alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Liverpool, gara valida per la prima giornata del Girone A di Champions League.

Vediamo più da vicino come potrà giocarsi la partita di questa sera.

Liverpool – I reds arrivano alla sfida con il Napoli dopo il peggior inizio di stagione da quando Klopp è l’allenatore: solo 9 punti in campionato in 6 partite. Nonostante la poca brillantezza di questo periodo il Liverpool è chiaramente una squadra da non sottovalutare dato che non a caso è il team vicecampione d’Europa. Rispetto alla squadra che è stata battuta dal Napoli nel 2019 non c’è più Mane ma ci sono Darwin Nunez e Luis Diaz che con ogni probabilità affiancheranno Salah dal primo minuto nel tridente scelto da Klopp. Per il gioco dei reds sarà fondamentale la presenza di Thiago Alcantara che con le sue giocate potrà far sviluppare al meglio la manovra d’attacco caratterizzata da verticalizzazioni, cambi di gioco e sviluppo dell’azione soprattutto sugli esterni. Infine va sottolineata la grande aggressività del Liverpool in fase di non possesso fatta non solo per far sbagliare gli avversari ma per poter recuperare subito il pallone e avere così il dominio del gioco.

Punti deboli? Il Liverpool in trasferta soffre tendenzialmente di più ed anche l’intensità in fase di possesso e l’aggressività in fase di non possesso vengono eseguite in misura leggermente minore. Inoltre il gioco offensivo di Klopp mette spesso il Liverpool in condizione di restare scoperto o molto largo dietro e per il Napoli sarà dunque fondamentale superare il primo pressing per essere pericoloso.

Napoli – A differenza del Liverpool gli azzurri arrivano alla gara forti dell’importante e convincente vittoria contro la Lazio e di un secondo posto in campionato. Come scritto in precedenza e come detto anche da Spalletti per il Napoli sarà fondamentale la gestione del pallone e il superamento del primo pressing dei reds per poter essere pericoloso. Inoltre la presenza di Osimhen, convocato dopo i test effettuati in mattinata, sarà fondamentale per poter verticalizzare e partire in contropiede. La formazione iniziale dovrebbe essere quella vista con la Lazio anche se restano da sciogliere i dubbi sulla presenza di Osimhen e Lozano.

