Napoli, Llorente in uscita: c’è la prima offerta del Benevento

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, in vista della prossima stagione, sta valutando se restare o meno in azzurro, valutando le varie offerte.

Il centravanti spagnolo, infatti, con l’avvento di Gennaro Gattuso in panchina, sta trovando pochissimo spazio e potrebbe, dunque, decidere di cambiare aria. Le pretendenti, di certo, non mancano e tra queste troviamo anche il Benevento, che quasi sicuramente il prossimo anno giocherà in Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, i sanniti avrebbero già avanzato una prima proposta, chiedendo al Napoli il prestito dell’ex centravanti di Bilbao e Tottenham.

