Napoli, Llorente può andar via a zero: c’è la Real Sociedad

Arrivato a Napoli la scorsa estate, dopo l’esperienza con il Tottenham, Fernando Llorente potrebbe già svestire la maglia azzurra durante la prossima sessione di mercato.

Il centravanti basco, infatti, non rientra nei piani di Gattuso, che lo ha impiegato con il contagocce, soprattutto nel post lockdown, e il club azzurro potrebbe lasciarlo andar via a parametro zero, per liberarsi di un ingaggio pesante (Llorente guadagna 2,5 milioni all’anno). Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, la Real Sociedad sarebbe fortemente interessata all’ex Bilbao, tanto da aver già effettuato un sondaggio con il fratello-agente.

