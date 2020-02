Napoli, l’obiettivo Castrovilli giura amore alla Fiorentina: “Voglio restare a lungo”

Non è un mistero l’interesse del Napoli per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina che si sta mettendo in luce in questa stagione.

Il ragazzo, però, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha manifestato la sua volontà di continuare a vestire a lungo la maglia viola: “Sto bene qui e voglio restarci a lungo: l’obiettivo è quello di entrare in Europa, in Champions League, magari prima di 3 anni e spero di poter dire presto che al Franchi comandiamo noi. Il prolungamento del contratto l’ho firmato perché credo nel progetto di Commisso, la maglia numero 10 per me è un sogno”.

Comments

comments