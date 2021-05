Napoli, l’obiettivo Lamela al momento non è in vendita: la situazione può sbloccarsi una volta risolta la grana Kane

Vincenzo Morabito, noto agente Fifa, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del futuro dell’obiettivo azzurro Erik Lamela.

Già nelle scorse settimane, il Coco era stato accostato insistentemente al Napoli e in mattinata la voce è tornata di moda. Morabito, però, ha esordito parlando del suo assistito Olivier Giroud, che potrebbe lasciare il Chelsea: “Olivier potrebbe venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma al momento non c’è nulla di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe effettivamente sbarcare in Italia. Lamela? Il suo futuro dipenderà dal Tottenham. Kane ha chiesto la cessione: risolta questa situazione spinosa e una volta scelto il nuovo allenatore, si parlerà anche di Lamela che al momento non è in vendita”.

