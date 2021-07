Napoli, l’obiettivo Nuno Tavares vicinissimo all’Arsenal: manca solo la firma

Nuno Tavares è uno dei profili individuati da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, come potenziale rinforzo sulle corsie di difesa.

Tuttavia, con ogni probabilità, il giovane portoghese, classe 2000 e di proprietà del Benfica, non vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione, visto che al momento è vicinissimo all’Arsenal. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Sun, il terzino sarà a brevissimo in Inghilterra, per firmare il contratto che gli permetterà di diventare un nuovo calciatore dei Gunners.

