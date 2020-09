Napoli, l’obiettivo Under ad un passo dal Leicester: affare da 28 milioni

Sembra essere definitivamente tramontata la possibilità di vedere Cengiz Under con la maglia del Napoli, per la prossima stagione.

L’esterno della Roma è stato a lungo seguito dagli azzurri e si era parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa per Milik, ma ora il turco sembrerebbe molto vicino al Leicester. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky: “”Il Leicester è vicino a firmare Ünder dall’AS Roma! Vicinissimo l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto. Dopo essersi visto rifiutare un’offerta ufficiale dal Barcellona per Trincão, il club inglese sta ora lavorando per firmare Under“. Per ora, si parla di 3 milioni di euro per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto.

