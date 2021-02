Napoli, Lobotka verso l’addio a giugno: lo slovacco ha deluso le aspettative

Stanislav Lobotka è stato corteggiato a lungo dal Napoli, che è, poi, riuscito ad acquistarlo durante la finestra di mercato di gennaio 2020.

La società azzurra ha sborsato una cifra piuttosto importante per assicurarsi le prestazioni del centrocampista slovacco, pari a circa 20 milioni di euro, convinta di aver acquistato un nuovo importante tassello per la mediana. A poco più di un anno dal suo arrivo in Campania, tuttavia, l’ex Celta Vigo ha sicuramente deluso le aspettative e, secondo Sport Mediaset, la sua avventura napoletana sembra essere giunta ormai al capolinea: dopo aver respinto l’offerta del Torino nella scorsa sessione di calciomercato, gli azzurri sono alla ricerca di nuovi, possibili, acquirenti per il centrocampista.

