Napoli, Lozano mette la Roma nel mirino: il messicano punta a tornare titolare

Sembrava pronto a rientrare in campo in occasione del match con il Milan, ma a sorpresa Hirving Lozano non è stato convocato da Gennaro Gattuso.

Una scelta, quella del tecnico azzurro, che ha radici ben precise: il messicano è stato fermo ai box per oltre un mese, dopo essersi infortunato contro la Juventus, e si è scelto di adottare un approccio più cauto. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno: “Il Chucky sta bene ma la cicatrice al bicipite femorale destro non si è ancora consolidata, quindi lo staff medico azzurro non vuole correre rischi. Il talento messicano avrà un’altra settimana per prepararsi al meglio e magari partire dal primo minuto contro la Roma”.

