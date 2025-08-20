Calciatori del Napoli

Napoli: Lukaku non si opera

Pubblicato il

Lukaku non si opererà ma è stata scelta la terapia conservativa

Così la redazione di Sky Sport

niente operazione dopo consulto medico in Belgio
Non sarà inserito nella lista della Champions League: fuori per 3-4 mesi

Il club azzurro rimane attivo sul mercato per trovare il suo sostituto.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top