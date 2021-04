Sembra destinata a non proseguire l’avventura del difensore, di proprietà del Napoli, Sebastiano Luperto con la maglia del Crotone.

Il calciatore farà, molto probabilmente, ritorno alla “base” al termine della stagione, ma l’ipotesi di una sua permanenza in azzurro, al momento, è assai remota. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, le pretendenti non mancano e il Verona avrebbe già effettuato un sondaggio per capire la fattibilità di un eventuale acquisto.

