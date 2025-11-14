Napoli: Ma quanto si allena ogni giorno la squadra?

Tema centrale di questi giorni è la drammatica lista di infortuni che sta flagellando il Napoli.

Qui siamo nel campo dei dati certi anche se va precisato che non è certo l’unica squadra ad esserne vittima.

Il calcio è cambiato, si corre molto di più, l’impatto fisico è preponderante e le partite sono una dietro l’altra.

Quello che colpisce è, però, che la vittima designata sia sempre la stessa:

Bicipite femorale, con qualche pubalgia( prima Buongiorno, poi Spinazzola e Gilmour), l’anno scorso era il soleo.

Oltre i dati certi che sono determinati dal numero degli infortuni, ci sono poi le supposizioni e le valutazioni personali.

Qualcuno parla di squadra stressata per il troppo tempo impiegato ad allenarsi.

Vediamo una giornata tipo degli azzurri

Entro le ore 12:30 arrivo

Ore 13:00 pranzo obbligatorio

Ore 14:30 allenamento

Fine allenamento ore 16.30 circa

Doppie sedute a parte.

Quattro ore in cui è compreso il pranzo, non sembrano tante.

Piuttosto potrebbe essere la tipologia di lavoro attuato a determinare un eventuale sovraccarico anche se non va dimenticato come oggi i team dispongano di tutti gli strumenti adatti per controllare i calciatori.

