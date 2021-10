Napoli, mai tramontato l’interesse per Mandava: possibile ritorno di fiamma a gennaio

Reinildo Mandava, terzino del Lille, è stato uno dei principali obiettivi estivi del Napoli per rinforzare la corsia sinistra, una zona di campo in cui non sono arrivati volti nuovi.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’interesse degli azzurri per il laterale originario del Mozambico non è mai tramontato, e potrebbe esserci un nuovo affondo durante la sessione di calciomercato invernale: “Il Napoli ha comunque posto le basi per riavviare una trattativa mai spenta e Manuel Tomas (agente del laterale), onestamente, sottraendosi a qualsiasi diplomatica risposta, ha confermato che l’ultimo contatto con Castel Volturno risale a ‘due settimane fa’.

Il Lilla, giustamente, non ha voglia né motivo di liberare adesso il proprio esterno basso: succederà tutto, presumibilmente, a giugno, quando non esisteranno impedimenti, né più lacci e quello che si sono detti due settimane fa, che si ripete ormai da giugno, potrà essere legittimamente svelato”.

