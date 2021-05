Napoli, Maksimovic in scadenza: ci pensa Tare per la difesa della Lazio

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, chiuderà, a fine stagione, la sua esperienza in azzurro, iniziata nel 2016.

Dopo cinque anni, interrotti solo dal prestito di 6 mesi allo Spartak Mosca, il serbo lascerà il capoluogo partenopeo a parametro zero, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferito dal quotidiano Il Tempo, l’ex centrale del Torino è finito nel mirino di Igli Tare, alla ricerca di rinforzi per la difesa della sua Lazio. L’alternativa risponde al nome di Marc Oliver Kempf, dello Stoccarda, in scadenza nel 2022.

