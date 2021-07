Napoli, Maksimovic vuole solo l’azzurro: respinte diverse offerte da Spagna e Inghilterra

Sembravano destinati a dividersi, ma invece il Napoli e Nikola Maksimovic potrebbero nuovamente ritrovarsi e continuare insieme.

Dal 1 luglio, il difensore serbo è ufficialmente svincolato, ma è nuovamente in trattativa con il club azzurro, che per lui rappresenta una priorità. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, l’ex Torino avrebbe già rifiutato diverse proposte, giunte dalla Spagna e dall’Inghilterra, con l’obiettivo di trovare un accordo con la società e proseguire la sua avventura in azzurro, iniziata nel 2016.

