Napoli, Manolas era stato vicinissimo all’Olympiakos: Spalletti decisivo nella sua permanenza

Nelle ultime settimane di agosto, Kostas Manolas, difensore del Napoli, è stato al centro di numerose voci di mercato che lo volevano di ritorno all’Olympiakos.

Il greco, arrivato in azzurro nell’estate del 2019, era stato effettivamente molto vicino a tornare in patria, nel club in cui si era messo in mostra, dal 2012 al 2014, prima di approdare in Serie A con la Roma. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti ha avuto un ruolo decisivo nella permanenza del difensore, con il quale aveva già lavorato proprio nella Capitale. “Manolas in pieno agosto è stato vicinissimo all’Olympiacos, il Napoli ha evitato anche questa cessione con Spalletti mediatore tra le parti“.

