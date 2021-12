Napoli, Manolas multato all’aeroporto di Capodichino: aveva con sé una grossa somma di denaro

Problemi per Kostas Manolas, difensore del Napoli, fermato all’aeroporto di Capodichino mentre era in partenza per la Grecia.

Il centrale aveva concordato con la società la partenza per il suo paese natale ma, secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, è stato fermato dalla Guardia di Finanza, probabilmente dietro segnalazione, poiché in possesso di un’importante somma di denaro: una cifra superiore ai 20mila euro, che è il limite massimo consentito, che è di 20mila euro, dalle norme antiriciclaggio. Al difensore, che probabilmente era intento a rientrare in patria per alcuni controlli medici, è stata comminata una multa.

Comments

comments