Nulla di grave per il terzino del Napoli, Mario Rui, le cui condizioni avevano destato preoccupazione nelle scorse ore.

Il portoghese, infatti, aveva accusato un piccolo problema al ginocchio, che sembra, però, già acqua passata. L’ex Empoli, infatti, ha svolto quasi interamente l’allenamento in gruppo, allenandosi in maniera differenziata solo nella fase di riscaldamento, e ha preso anche parte alla partitella in famiglia finale.

