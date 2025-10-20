Napoli: McTominay in gruppo Hojlund no

Stamane il Napoli ha effettuato l’allenamento prima della partenza per l’Olanda
Nei consueti 15 minuti aperti ai media McTominay è risultato presente con il gruppo Hojlund no.
Stamane il Napoli ha effettuato l’allenamento prima della partenza per l’Olanda
Nei consueti 15 minuti aperti ai media McTominay è risultato presente con il gruppo Hojlund no.
Napoli: Le condizioni di Hojlund e McTominay
Tante polemiche dopo il rigore molto dubbio concesso al Milan
Napoli: Valutazioni in corso per Hojlund e McTominay per la Champions
Il Milan batte la Fiorentina e va in testa alla classifica
De Laurentiis alla CBS:”Le cose con Conte vanno molto bene”.
La gara delle 18 in serie A: Atalanta-Lazio
Serie A: i risultati delle 15
Il Napoli ufficializza i rinnovi di Ambrosino e Vergara
Il Como batte la Juventus
Le pagelle di Torino-Napoli: Bell…ina senz’anima