Napoli: McTominay in gruppo Hojlund no

Stamane il Napoli ha effettuato l’allenamento prima della partenza per l’Olanda

 

Nei consueti 15 minuti aperti ai media McTominay è risultato presente con il gruppo Hojlund no.

