Champions league

Napoli: Mctominay partecipa alla rifinitura

Pubblicato il

Stamane rifinitura per il Napoli

All’allenamento ha partecipato anche McTominay

una decisione sul suo impiego verrà presa a breve

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top