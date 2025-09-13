Calciatori del Napoli

Napoli: Meret indisponibile

Pubblicato il

Il Napoli comunica che in occasione di
Fiorentina-Napoli non sarà disponibile Meret:

Meret non sarà disponibile per il match per un affaticamento muscolare

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top