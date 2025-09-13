Napoli: Meret indisponibile

Il Napoli comunica che in occasione di
Fiorentina-Napoli non sarà disponibile Meret:
Meret non sarà disponibile per il match per un affaticamento muscolare
Il Napoli comunica che in occasione di
Fiorentina-Napoli non sarà disponibile Meret:
Meret non sarà disponibile per il match per un affaticamento muscolare
Incredibile nel derby d’Italia
Fiorentina-Napoli: ufficiali le formazioni. Il Napoli con tante novita
Il Cagliari vince il primo anticipo.
Sky lancia le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina
Fiorentina out due giocatori
Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli: “Ci sarà spazio per i nuovi, sarà un momento verità”
Fiorentina-Napoli: chi sarà la punta?
Pioli presenta Fiorentina-Napoli
La nuova regola UEFA sugli infortuni a lungo termine
Napoli: L’ipotesi di formazione di Sky