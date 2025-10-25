Calciatori del Napoli

Napoli: Meret lungo stop

Pubblicato il

Non è cosa da poco l’infortunio occorso a Meret in allenamento 

La frattura al metatarso che si è procurato mettendo male il piede

lo terrà fuori dalla 6-8 settimane

