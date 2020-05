Napoli, Meret non è in vendita ma il suo futuro dipende da Gattuso

Il ruolo da titolare di Alex Meret, portiere del Napoli, non era mai stato in discussione, fino all’arrivo sulla panchina azzurra di Rino Gattuso.

Il tecnico calabrese, infatti, gli ha spesso preferito David Ospina, che considera superiore nel gioco con i piedi e nella gestione del reparto difensivo. Il Napoli non vorrebbe privarsi del giovane friulano, per il quale è stato fatto un investimento importante appena due stagioni fa, e, ad oggi, non lo considera assolutamente in vendita. Il suo futuro, tuttavia, dipende da Gattuso: a fine stagione il club farà le sue valutazioni, insieme all’allenatore e all’entourage di Meret, per prendere una decisione definitiva. A riferirlo è l’emittente satellitare Sky Sport.

