Napoli, Mertens al top della forma ma il rinnovo è un rebus

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti presso il centro tecnico di Castel Volturno e gli occhi sono puntati su Dries Mertens.

Il belga si è presentato alle prime sedute con una condizione fisica invidiabile, una nota lieta in vista della possibile ripresa del campionato, ma, secondo Sky Sport, il suo futuro è ancora in bilico. Il Napoli ha fatto una ricca offerta all’attaccante, ma al momento non c’è ancora alcun accordo sul rinnovo. La speranza di Gattuso è che Dries accetti il biennale da 5 milioni a stagione, scegliendo, così, di continuare la sua avventura in azzurro.

Comments

comments