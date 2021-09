Napoli, Mertens brucia le tappe e torna tra i convocati: il rientro era previsto dopo la sosta

Il match contro il Cagliari di questa sera vedrà il ritorno di Dries Mertens, attaccante del Napoli, tra i convocati, per la prima volta in questa stagione.

Il belga è reduce da un intervento alla spalla, cui si è sottoposto dopo gli ultimi Europei, e non era mai stato a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Ciro, ovviamente, partirà dalla panchina, ma averlo recuperato è una grandissima notizia per il Napoli. Peraltro, Mertens ha lavorato duramente per anticipare il rientro, inizialmente previsto dopo la prossima pausa per le Nazionali: secondo il Corriere dello Sport, dopo aver ricevuto l’ok dal medico che lo ha operato, il belga ha accelerato i tempi, per bruciare le tappe e tornare finalmente in campo.

Comments

comments