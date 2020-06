Napoli, Mertens non al meglio: con la Spal potrebbe toccare ancora a Milik

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’11 titolare che Rino Gattuso, tecnico del Napoli, potrebbe mandare in campo nel match di oggi contro la Spal.

Il dubbio principale riguarda l’impiego di Dries Mertens, alle prese con un affaticamento muscolare: sembrava praticamente certo l’impiego del belga dal primo minuto, ma le sue non perfette condizioni fisiche hanno rimescolato le carte. Gattuso sta riflettendo e potrebbe decidere di non rischiare, visto che giovedì gli azzurri faranno visita all’Atalanta: ecco perché oggi, contro la Spal, potrebbe toccare nuovamente ad Arkadiusz Milik, in gol nell’ultima uscita a Verona.

Comments

comments