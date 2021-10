Napoli miglior difesa tra i top 5 campionati europei: solo 3 squadre come gli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti si conferma miglior difesa tra i top 5 campionati europei: solo 3 squadre come gli azzurri.

Il club partenopeo ha deciso di chiudere la porta quest’anno: sono infatti 5 i clean sheet realizzati fino ad ora in campionato e solamente 3 le reti subite in 8 partite.

Questi numeri rendono il Napoli la squadre che ha subito meno, non solo in Italia ma anche in Europa.

Nessuno infatti, nei principali 5 campionati europei (Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Liga Santander) ha subito meno di 3 gol.

Solo 3 squadre hanno tenuto il ritmo difensivo degli azzurri e parliamo delle due finaliste di Champions, Manchester City e Chelsea e della sorpresa spagnola: il Siviglia.

Comments

comments