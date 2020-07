Napoli-Milan 2-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Milan al San Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Positivo l’approccio alla partita come il dominio del campo grazie al baricentro alto della squadra. Nel primo tempo ha funzionato l’esperimento di non dare riferimenti alla difesa avversaria alternando nel ruolo di punta Mertens, Insigne e Callejon e a turno anche una delle due mezzali. Ancora una volta i minuti dopo l’intervallo sono di sofferenza ed è mancata concretezza in zona gol.

OSPINA: 6 – Quasi incolpevole sul gol di Theo Hernandez (forse poteva fare un passo in avanti e non stare dentro la porta), per il resto non è chiamato a fare nessun intervento se non di normale amministrazione.

DI LORENZO: 6 – Spinge bene in fase di impostazione e segna il gol del pareggio. Soffre la vivacità di Rebic.

MAKSIMOVIC: 6 – Attento e concentrato bravo a raddoppiare su Rebic e su Ibrahimovic, sfortunato in occasione del rigore per il Milan dove non sembra aver commesso fallo,

KOULIBALY: 7 – Si occupa principalmente di Ibrahimovic e lo svedese per giocare qualche pallone è costretto ad arretrare a centrocampo. Si fa apprezzare per alcuni tackle e lacune discese in avanti alla…Koulibaly.

MARIO RUI: 6,5 – Il solito difensore grintoso e combattente, spinge in avanti con efficacia.

LOBOTKA: 6 – Rispetto alla gara con il Genoa ha cercato qualche giocata più coraggiosa commettendo qualche errore di troppo, ma la prestazione è sicuramente positiva per come ha dato fluidità alla manovra.

CALLEJON: 6 – Sbaglia il gol del possibile vantaggio e sulla ripartenza segna invece il Milan. Theo Hernandez non lo vede mai e lui risulta pericoloso in zona offensiva. Peccato per non aver seguito l’esterno rossonero in occasione del gol dello 0-1.

FABIÁN: 5 – Giocate essenziale e un valido aiuto nell’interdizione, ma non va oltre il compitino.

ZIELINSKI: 6,5 – Da varianti allo sviluppo della manovra e diventa incontenibile con i suoi cambi di direzione, ma deve avere più coraggio nel cercare la conclusione da fuori area, peccato il calo fisico nel finale.

INSIGNE: 6 – Dal suo piede nasce qualche giocata di qualità, non fa mancare il suo sostegno alla difesa con ripiegamenti determinanti.

MERTENS: 7 – Spostato spesso sulla fascia è autore di diversi guizzi che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria e creato pericoli a Donnarumma. Segna il gol del momentaneo 2-1 con un movimento da attaccante vero, si fa vedere anche in aiuto alla difesa.

ELMAS (dal 65′ al posto di Fabiàn): 6 – Entra subito in partita con tanto dinamismo provocando l’espulsione di Saelemaekers e guadagnandosi anche un rigore che l’arbitro non ha visto.

DEMME (dal 65′ al posto di Lobotka): 5 – Prova a mettere ordine nella manovra spingendosi più avanti rispetto alle partite scorse anche se non fa cambiare passo alla squadra.

MILIK (dal’ 74’ al posto di Mertens): S.V. – Uno stop imbarazzante di stinco, una punizione calciata alle stelle e nulla più.

LOZANO (dal’ 74’ al posto di Insigne): S.V. – Ha provato a dare dinamismo e velocità all’azione offensiva ma con poca concretezza.

POLITANO: (dall’ 84′ al posto di Callejon): S.V. – Pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

ARBITRO LA PENNA (di Roma): 2 – Primo tempo da dimenticare con diversi errori di valutazione e non equo nella distribuzione delle ammonizioni, si inventa il rigore per il Milan impaurito dall’autorità di Rocchi al Var non va neanche a rivederlo dimostrando poca personalità poi non ne vede uno più netto per il Napoli. No vede il rosso su Theo Hernandez e grazia troppe volte Conti evitandogli il doppio giallo.

Comments

comments