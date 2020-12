Napoli-Milik-Atletico Madrid: il triangolo dei milioni di un affare che si può fare

Il mercato di gennaio potrebbe scrivere (finalmente) la parola fine sul futuro di Milik che ha il contratto con il Napoli che scade il 30 giugno 2021.

L’attaccante polacco escluso dal Napoli sia nella lista campionato che in quella Europa League potrebbe trasferirsi all’Atletico Madrid.

Il club di Simeone deve coprire il vuoto lasciato da Diego Costa dopo la rescissione del contratto e Milik sembrerebbe essere il preferito.

Gli spagnoli offrono una cifra non superiore agli 8 milioni di euro per un calciatore che potrebbe poi prendere a zero fra sei mesi. Il Napoli invece chiede almeno 15 milioni di euro per lasciarlo partire già a gennaio.

La chiusura dell’affare conviene a tutti ed è facile prevedere che alla fine un punto d’incontro si troverà.

Comments

comments