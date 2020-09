E’ sempre più vicina l’ufficialità del trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma.

Il calciatore polacco è atterrato da poco all’Aereoporto di Ciampino di Roma dopo aver svolto una prima parte di visite mediche in Svizzera. Milik adesso è in viaggio verso Napoli insieme all’agente dove firmerà il rinnovo che gli permetterà di andare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto.

