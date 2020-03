Napoli, Milik mette a disposizione il suo ristorante in Polonia per l’emergenza Coronavirus

Bellissima iniziativa di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, che sta cercando di dare il proprio contributo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

L’ex Ajax, proprietario di un ristorante in Polonia, il Food & Ball, ha deciso, infatti, di mettere il proprio locale a Katowice a disposizione delle strutture sanitarie della città. I suoi dipendenti preparano pasti da confezionare e spedire a medici e infermieri, costantemente in lotta contro la pandemia. Un modo per aiutare la propria terra, nonostante la lontananza.

