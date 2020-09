Napoli, Milik separato in casa: c’è un ritorno di fiamma della Fiorentina

La situazione legata ad Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, inizia a diventare particolarmente spinosa per la società azzurra.

Il polacco ha un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, che non verrà rinnovato, ed è attualmente un separato in casa, con l’assoluta necessità, da parte degli azzurri, di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il tentativo fatto nelle scorse settimane, la Fiorentina è intenzionata a riprovarci. L’ex Ajax aveva già rifiutato la corte del club viola, ma la situazione di stallo che si è creata potrebbe spingerlo a cambiare idea: la Juventus, infatti, sembra aver definitivamente virato su Luis Suarez, mentre la Roma vorrebbe tenersi stretto Edin Dzeko.

Comments

comments