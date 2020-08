Napoli, Milik si è convinto ad accettare la Roma: si tratta sul conguaglio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’intreccio di mercato che coinvolge Napoli, Roma e Juventus, oltre ad Arek Milik.

L’attaccante polacco, con un contratto in scadenza nel 2021, sembrava ad un passo dalla Juventus, ma l’avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo ha raffreddato la pista. Il nuovo mister bianconero, infatti, ha individuato in Edin Dzeko il partner ideale per Cristiano Ronaldo e sta provando a convincere lo stesso bosniaco a lasciare la Capitale.

I giallorossi, dal canto loro, non vorrebbero privarsi del loro capitano, ma stanno cercando di cautelarsi nel caso fosse lui a chiedere la cessione. Per questo, hanno avviato una trattativa con il Napoli proprio per Arkadiusz Milik che, dopo qualche iniziale titubanza, si sarebbe convinto ad accettare la destinazione. Ora resta da risolvere il nodo legato al conguaglio: la Roma offre i cartellini di Under e del giovane Riccardi, ma il Napoli chiede, in aggiunta, anche una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni, mentre i giallorossi non vorrebbero spingersi oltre i 10.

Comments

comments