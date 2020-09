Napoli-Milik: un addio rinviato, la posizione della Roma

Milik ha sognato la Juventus, forse anche illuso da un suo possibile passaggio in bianconero. Invece sembra che la sua destinazione più probabile sua la Roma che dovrebbe sostituire Dzeko promesso sposo proprio della Juventus.

Intanto la trattativa a tre Napoli-Milik-Roma non si riesce a chiudere.

La Roma ieri con un comunicato ha smentito qualsiasi illazione sulle condizioni fisiche dell’attaccante polacco che invece avrebbe superato brillantemente le visite mediche.

Però il club giallorosso secondo indiscrezioni avrebbe cambiato l’offerta.

La base iniziale ventilata dagli esperti di mercato è di 3 milioni per il prestito annuale, 15 milioni per il riscatto obbligatorio e 7 milioni di bonus con l’inserimento nella trattativa dei due giovani Meloni e Modugno.

La Roma invece, dopo le visite mediche di Milik, avrebbe riformulato l’offerta con un prestito biennale per mettersi al riparo da un eventuale prolungamento del campionato per l’emergenza covid come accaduto la scorsa stagione avrebbe chiesto una diversa valutazione dei due baby inseriti nella trattativa.

Poi c’è il confronto tra Milik e il Napoli relativo alla questione multe.

Insomma una trattativa che dovrebbe far felice tutti ma che invece sembra arenarsi su piccoli dettagli.

