Napoli-Milik: vince la linea di De Laurentiis

In questi mesi abbiamo detto tante volte che il Napoli non si sarebbe fatto mettere in un angolo nella gestione della spinosa faccenda relativa a Milik.

A mali estremi ci sarebbero stati estremi rimedi, nella speranza di addivenire ad una soluzione ragionevole. Soldi e non scambi chiedeva il Napoli è così sarà.

In attesa di mettere la parola fine alla sfortunata e altalenante esperienza in azzurro del bomber polacco, resta la consapevolezza che la società partenopea ha tenuto una linea di condotta coerente e lineare.

Una dimostrazione di forza significativa in barba a chi in questi mesi ha provato a confondere le acque per poterne approfittare.

