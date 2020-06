Momento molto toccante vissuto a Castel Volturno dalla squadra e dal mister Gattuso poco prima dell’inizio dell’allenamento.

C’è stato un minuto di silenzio per la scomparsa della sorella del mister. Dopo aver osservato il minuto di silenzio, tutta la squadra ha abbracciato il tecnico visibilmente commosso; dopo la fine dell’allenamento il tecnico è partito per Corigliano per l’ultimo saluto terreno all’amata sorella Francesca.

