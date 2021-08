Napoli, né Villar né Ambrabat: ancora misterioso il nome del vero obiettivo a centrocampo

Il Napoli, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, è ancora alla ricerca di un centrocampista, dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio di Diego Demme.

Negli ultimi giorni, sono stati accostati agli azzurri i nomi del giovane regista della Roma, Gonzalo Villar, che ha già esordito in Nazionale spagnola, e di Sofyane Amrabat, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli e attualmente in forza alla Fiorentina, ma, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, nessuno dei due rientra nei piani del club. Improbabile che uno di loro possa vestire la maglia azzurra durante la stagione appena cominciata, mentre resta ancora avvolto nel mistero il vero obiettivo del Napoli per la mediana.

