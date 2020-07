Napoli, nei prossimi giorni incontri con Atalanta e Roma per Ilicic e Under

La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Calcio Napoli, ha fatto il punto sui movimenti di mercato degli azzurri.

Il ds Cristiano Giuntoli ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo e nei prossimi giorni, approfittando degli impegni di campionato, incontrerà l’Atalanta e la Roma, per parlare, rispettivamente, di Josip Ilicic e Cengiz Under. I due calciatori rientrano nella lista dei potenziali rinforzi e i prossimi giorni serviranno a capire se ci saranno le condizioni per intavolare delle trattative.

