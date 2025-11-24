Napoli

Napoli nel nome del Maradona. Lo stadio dei record.

Pubblicato il

Casa dolce casa vale per tutti, anche per il Napoli nel Maradona che detiene un record europeo.

Il Napoli è l’unica formazione a non aver mai perso in partite casalinghe nell’anno solare 2025 nei cinque maggiori campionati europei tra le squadre presenti in entrambe le stagioni (12V, 4N).

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top