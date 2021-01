Napoli nella top 20 per ricavi nel 2020, ma enormi perdite per il covid

Sports Business Group di Deloitte ha pubblicato i dati relativi ai ricavi del 2020 dei club di calcio, sottolineando come il covid abbia portato a perdite importanti per tutti i club fino a oltre 2 miliardi di euro per i primi 20 top club.

In base ai dati riportati da Sports Business Group di Deloitte anche nel 2020 il Barcellona resta la squadra con i ricavi maggiori (715,1 milioni di euro).

Tra le prime 20 il Manchester United è quella con la perdita maggiore per importo rispetto al 2019 (-131 milioni di euro), mentre lo Schalke04 è quella con la perdita maggiore per valore percentuale (-46%).

Tra i primi dieci club per ricavi nel 2020 ci sono ben 5 squadre inglesi (le due di Manchester, Liverpool, Chelsea e Tottenham).

Ci sono solo tre club italiani tra i primi 20 per ricavi nel 2020: la Juventus (10°), Inter (14°) e Napoli (19°).

Per quanto riguarda le italiane la Juventus ha fatto registrare una perdita nei ricavi di circa 61 milioni di euro, contro i circa 73 dell’Inter e i circa 31 del Napoli.

Questa è la tabella riassuntiva dei ricavi del 2020 con le variazioni per importo e percentuale rispetto al 2019:

